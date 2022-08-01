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Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı.

Asayiş 01.08.2022, 12:25
Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Acil serviste bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada iddiaya göre A.A. isimli hasta yakını sağlık çalışanı Süleyman C. ile hemşire Hayriye O.’yu darp etti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şahıs, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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