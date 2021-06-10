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Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç yandı

Antalya’da sağlık çalışanının hastane bahçesindeki park halindeki otomobili yandı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Asayiş 10.06.2021, 12:54
Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç yandı

Antalya’da sağlık çalışanının hastane bahçesindeki park halindeki otomobili yandı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkındaki park halindeki bir otomobilde çıktı. Hastanede görev yapan Tuğba Delibaşoğlu, 07 GG 091 plakalı otomobiliyle sabah mesaisi için hastaneye geldi. Delibaşoğlu’nun bir süre sonra oto parkta park halindeki otomobilinden dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Motor ve ön kısmının zarar gördüğü yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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