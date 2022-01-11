Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Adana’da sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evin avlusundaki suyu itfaiye ekipleri tahliye etti.

Adana’da sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evin içerisine kadar dolan su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evde tek yaşayan bir kadın durumu polisi bildirerek yardım istedi. Su basan eve gelen polis ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, avludaki ve evin içinde dolan suyu tahliye etti. Daha sonra evde tek yaşayan kadın dışarı çıkarıldı.