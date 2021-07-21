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Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Asayiş 21.07.2021, 15:28
Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesine bağla Arap Koyu mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.M.D. idaresindeki üstü açık safari cipi Arap Koyu mevkiinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunan, henüz kimliği ve uyruğu belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya’daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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