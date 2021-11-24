Saç tarama bahanesiyle 2 bin 400 liralık tıraş makinesini böyle çaldı

Esenler’de berbere saç tarama bahanesiyle giren hırsız, fırsattan istifade ederek 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenler Menderes Mahallesi, 368 Sokak üzerinde bulunan berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi dükkana saçını tarayacağını söyleyerek geldi. Bir eliyle saçını tarayan şahıs, dikkatleri üzerinden çektiğini düşündüğü anda fırsatını bulup tıraş makinesini cebine koydu. 2 bin 400 lira değerindeki makineyi çalan hırsız, dükkandan hemen ayrılıp uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“O makineyi istemiyorum”

Berber dükkanı sahibi Muhammed Cumhur, “Arkadaş dükkana geldi saçını tarayacağını söyledi, saçını tararken makineyi alıp kaçtı. 2 bin 400 liralık bir makineydi. Bu yaptığını insanlar görsün o makineyi de istemiyorum böyle şeyler yaşanmasın yeter ki bir daha” diye konuştu.