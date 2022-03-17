banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaza kırım raporu hazırlandı. Raporda, uçağa inişe geçmeden 6 dakika önce yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı kaydedilirken, kazanın meydana geldiği pist başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu belirtildi.

Asayiş 17.03.2022, 16:52 17.03.2022, 17:10
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasına ilişkin 157 sayfalık kaza kırım raporu hazırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı!

"İnişten 6 dakika önce yıldırım isabet etti"

Raporda, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı, kaptan pilotun panikleyerek bir an önce iniş yapmak istediği aktarıldı. Yıldırım çarpınca şirketin teknik biriminin arandığı ancak 10 bin feetin altında acil bir durum olmadıktan sonra yapılan konuşmanın kokpitte iş yükünü artırdığı vurgulandı.

"Pilotlar verilen talimatlara uymadı" iddiası

Raporda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin ’06’ olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak ’24’ pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı, pilotların verilen talimatları uygulamayarak kendilerinin inisiyatif aldığı kaydedildi.

Raporda, yıldırım isabet ettikten sonra inişe kadarki süreçte kaptan ile ikinci pilotun kule ile koordineli çalışmadığı bekletildi. İkinci pilotun Hollanda vatandaşı olması ve Türkçe bilmemesi nedeniyle hava trafik konuşmalarındaki Türkçe geçen ifadeleri anlamadığı ve bunun sonucu olarak yaklaşma hattındaki göstergeleri kaptana anlatamadığının aktarıldığı raporda, bu uçuştan önce başka uçakların pisti pas geçtiği kaydedildi.

"Kaptan pilot 6 saniye gecikmeli fren yaptı"

Pilotların inatla iniş yapmak istediğinin belirtildiği raporda, kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli fren yaptığı hatırlatıldı. Raporda, pilotun manuel frenleme yaptığı ancak otomatik frenleme yapmış olsaydı uçağın pistten çıkmayacağı aktarılırken, uçağın piste iniş yapmasından sonra kötü hava koşulları nedeniyle rüzgar kuyruk hızının arttığı, bunun da uçağın hızını artırdığı belirtildi. Bu nedenle meteorolojinin kazaya faktör olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"Pist uzantısı emniyet ağının olmaması birinci sınıf kaza nedeni"

Kazadan önce uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arızanın olmadığının belirtildiği raporda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kazanın meydana geldiği pistte uçağın enkaz bölgesine ulaştırılacak yolların olmadığı aktarıldı. Kazanın meydana geldiği, 24 pisti başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat tarihinde bir uçağın pistten çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu bulunan kaptan pilot Mahmut Aslan, ikinci pilot Ferdinant Pondaag hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kusur durumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan ’asli’ ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag ’tali’ kusurlu bulunmuştu. Raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı’nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) da ‘asli kusurlu’ olarak yer almıştı.

#kaza kırım raporu #Sabiha Gökçen
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19