banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"

Rusya’nın Ukrayna’daki AVM’yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Asayiş 29.06.2022, 10:57 29.06.2022, 12:04
Rusya’nın Ukrayna’daki AVM’yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği füze saldırısına ait yeni bir görüntü paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırındaki füzelerden birinin büyük bir şiddetle parka isabet ettiği görüldü.

Rus ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü AVM’ye düzenlediği saldırı sonucunda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti.

Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıklamıştı.

#Ukrayna #Rusya
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu