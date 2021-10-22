banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Rusya’daki barut deposu patlamasında kurtulan olmadı

Rusya’daki bir barut deposunda yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölen işçi sayısının 17’ye yükseldiği açıklandı.

Asayiş 22.10.2021, 14:30
Rusya’daki barut deposu patlamasında kurtulan olmadı

Rusya’daki bir barut deposunda yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölen işçi sayısının 17’ye yükseldiği açıklandı.

Rusya’nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky’da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana gelmişti. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş, olayda ilk olarak 17 işçiden 15’nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Patlama sırasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 işçinin vücudunun yüzde 99’unun yandığı öğrenilirken, bu işçinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Depo içinde kalan bir diğer işçinin de cesedine ulaşıldı. Patlamada 17 işçiden tamamının hayatını kaybettiği açıkladı.

Shilovsky Bölge İdaresi Başkanı Vladimir Lukantsov yaşanan faciaya ilişkin yaptığı açıklamada, depoda bulunan 17 işçinin de öldüğünü, bu işçilerin ailelerine yardımlar da bulunacaklarını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken morga kaldırılan işçilerin vücutlarındaki yanıklar nedeniyle kimliklerinin teşhis edilemediği, bu nedenle ailelerden alınacak olan DNA örnekleriyle kimlik tespitlerine başlanacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2