Rusya’daki barut deposu patlamasında kurtulan olmadı

Rusya’daki bir barut deposunda yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölen işçi sayısının 17’ye yükseldiği açıklandı.

Rusya’nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky’da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana gelmişti. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş, olayda ilk olarak 17 işçiden 15’nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Patlama sırasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 işçinin vücudunun yüzde 99’unun yandığı öğrenilirken, bu işçinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Depo içinde kalan bir diğer işçinin de cesedine ulaşıldı. Patlamada 17 işçiden tamamının hayatını kaybettiği açıkladı.

Shilovsky Bölge İdaresi Başkanı Vladimir Lukantsov yaşanan faciaya ilişkin yaptığı açıklamada, depoda bulunan 17 işçinin de öldüğünü, bu işçilerin ailelerine yardımlar da bulunacaklarını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken morga kaldırılan işçilerin vücutlarındaki yanıklar nedeniyle kimliklerinin teşhis edilemediği, bu nedenle ailelerden alınacak olan DNA örnekleriyle kimlik tespitlerine başlanacağı öğrenildi.