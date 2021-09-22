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Rusya’da radardan kaybolan uçak düştü

Rusya’da Habarovsk şehri yakınlarında radardan çıkan An-26 tipi uçağın düştüğü bildirildi.

Asayiş 22.09.2021, 15:56
Rusya’da radardan kaybolan uçak düştü

Rusya’da Habarovsk şehri yakınlarında radardan çıkan An-26 tipi uçağın düştüğü bildirildi.

Rusya’ya ait An-26 tipi bir uçağın Habarovsk şehri yakınlarında radardan kaybolduğu bildirilmişti. Rus medyasında yer alan haberlerde, An-26 tipi uçağın iletişim cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 6 mürettebatın akıbeti henüz bilinmezken, olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kötü hava şartları ve havanın kararmasının arama işlemlerini zorlaştırdığını belirtti.

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