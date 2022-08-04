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Rusya’da gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya’ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulmasının ardından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’da gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya’ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulmasının ardından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’da gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya’ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulmasının ardından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 04.08.2022, 18:34
Rusya’da gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya’ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulmasının ardından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.