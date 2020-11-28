Rusya’da evini ateşe veren baba 6 yaşındaki uyuyan kızının ölümüne neden oldu

Rusya’da bir adam eşiyle yemek yediği sırada sinirlenip evini yakınca 6 yaşındaki kız çocuğu yanarak can verdi.

Rusya’ya bağlı Sibirya’da bulunan Hakasya Cumhuriyeti’nde 41 yaşındaki Andrey Salomatov, uzun süre çalıştığı başka bir şehirden evine döndü. Bir süre sonra Andrey Salomatov ile eşi arasında tartışma çıktı. Elindeki alkol şişesini koltuğa döken adam evi ateşe verdi. Alevler evi sarınca Andrey Salomatov sinirlendiği eşini evden çıkardı. Evde çıkan yangın üzerine itfaiye ekiplerine haber verilirken, alevler söndürüldükten sonra kanepenin yanındaki karyolada 6 yaşındaki kız çocuğunun yanmış cesedine ulaşıldı.

Kızını unuttuğunu söyledi

Evi yakarak gözaltına alınan adam, bir anlık sinir ile evi yaktığını söyleyerek yangın sırasında eşini çıkardığını, ancak yatağında uyuyan kızını unuttuğunu söyledi.

Hakasya Soruşturma Komitesi müfettişleri yaptığı incelemede evini yakan babanın daha önce de bir evlilik yaptığını, ilk evliliğinden olan çocuklarının nafakasını ödemediği için 4 kez hapis cezası aldığını tespit etti. Babanın evlilik hayatındaki vukuatları nedeniyle soruşturmanın derinleştirildiği ve kasıtlı olarak çocuğunu yakmaktan dolayı yargılanacağı aktarıldı.