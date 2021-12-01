Rüşvetten tutuklanan belediye başkanından tek cümlelik yanıt

Usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" dedi.

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine 29 Kasım Pazartesi günü aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Başkan Sevin’inde bulunduğu 6 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye önünden jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken operasyonla ilgili el konulan evraklar torbalarla adliyeye taşındı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece 6 şüpheliden Başkan Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanırken, Y.D, F.M, M.A. ve M.T.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Sevinç ve Tolga Ö. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten cezaevine götürüldü.

Öte yandan Başkan Sevinç basın mensuplarının sorusu üzerine "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" dedi.

(HÇ-