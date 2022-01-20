Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı adliyeye sevk edildi

Bilecik’te rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı adliyeye sevk edildi.

Bilecik’te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin dün gece belediye binasına baskın yaptı. Belediye giriş çıkışlarını kapatan ekipler Erdağı’nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı, "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolarlık aldığı rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı. KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı kelepçeli bir şekilde emniyete götürdü. KOM ekipleri ifadesinin aldığı Erdağı geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliye Sarayı getirdi. Savcılıkta ifadesi alınacak olan Erdağı basın mensupların, "Rüşvet aldığınız doğru mu?", "Almış olduğunuz dolarlardan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in bilgisi var mıydı?" sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın görevine son verdikleri yazılı açıklama yaparak duyurmuştu.