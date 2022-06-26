Rus ordusundan Harkov’a saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna’nın dün gece Harkov bölgesine yönelik saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov bölgesine dün gece bombalı saldırı düzenlediği açıklandı. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, “Rusya’nın saldırıları nedeniyle Harkov şehrinde 3, Harkov bölgesine bağlı İzyum şehrinde 4 kişi yaralandı. Bohodukhiv şehrinde ise 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti” dedi. Vali Synegubov, Rus ordusunun saldırıları ile Harkov şehrinin altyapısına zarar verdiğini belirterek, bombalı saldırılar sonucu apartmanların, arabaların ve garajların alev aldığını ifade etti.

Geçtiğimiz Salı günü Rus ordusunun, Ukrayna’nın Harkov bölgesine düzenlediği saldırılarda 15 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.