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Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti

Rize’de kaçarak sahibini yaralayan kurbanlık boğa, Rize Özel İdaresi kurban timi tarafından yakalandı.

Asayiş 09.07.2022, 14:17
Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti

Rize’de kaçarak sahibini yaralayan kurbanlık boğa, Rize Özel İdaresi kurban timi tarafından yakalandı.

Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Cevat Okumuş ve ortaklarına ait boğa, iki kişinin elinden kurtularak kaçtı. Boğa kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş’a boynuz vurarak bir süre yerde sürükledi. Baygınlık geçiren Yusuf Okumuş, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaburgası kırılan Okumuş buradan da Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kaçtığı ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresine indi. Boğa sahipleri, durumu Pazar Zabıtasına bildirerek yardım istedi. Hayvan sakinleşmeyince olay yerine Rize Özel İdare Kurban timi gelerek, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı. Kurbanlık boğa, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından iğne yardımıyla sakinleşti. Bulunduğu yerden çıkartılamayan boğa sakinleştirildiği yerde kesildi.

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