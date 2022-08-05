Rize’de denize giren yaşlı adam boğuldu

Rize’nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren 54 yaşındaki yaşlı adam boğuldu.

Olay ilçeye bağlı Hamidiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mevkiinde yüzen vatandaşların denizin üzerinde hareketsiz halde yüzen bir ceset olduğunu fark etmesi üzerine olayı 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan cesedin sabah saatlerinde yüzmeye gelen İsmail Pala’ya ait olduğu öğrenildi.