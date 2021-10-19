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Rize’de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Asayiş 19.10.2021, 15:56
Rize’de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Olay 14 Ekim 2021 Perşembe günü ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde yabancı uyruklu 9 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşerek kavgada 3 yabancı uyruklu şahıs çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin kavgayı ayırmak için bağırması üzerine yaralılar dışındaki tüm şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından 3’ü yaralı olmak üzere kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahsın kimlikleri tespit edilerek haklarında başlatılan yasal işlemin ardından sınır dışı edildi.

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