Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de, otobüste yapılan ’HES kodu’ denetiminde ’riskli’ grupta olduğu tespit edilen şoför karantinaya alındı. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul’dan Ağrı istikametine yolcu taşıyan şoför Emin A., (40) ’HES kodu’ kontrolünde ’riskli’ grubunda yer aldığı tespit edildi.

PCR testi pozitif olan yolcudan dolayı ’temaslı’ duruma düşen Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoför Emin A.’ya ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından Emin A., karantinaya alındı.