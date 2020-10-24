Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
ADANA’DA BİR KADIN ERKEK ARKADAŞI VE ONUN ANNESİYLE RESTORANDA TARTIŞIP DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN BİR KİŞİ TARAFINDAN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA YARALANDI.
Adana’da bir kadın erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda tartışıp dışarı çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Meltem A. (33), ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda oturdukları sırada tartışıp kavga etti. Daha sonra restoran dışarısına çıkan Meltem A., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Meltem A., yere düştü.
Durum fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Meltem A.’yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Meltem A.’yı tabanca ile yaralayan şüpheli ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Göztepe
|6
|7
|7. Erzurumspor
|4
|7
|8. Galatasaray
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Hatayspor
|4
|7
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Leicester City
|5
|9
|6. Arsenal
|5
|9
|7. Wolverhampton
|5
|9
|8. Tottenham
|5
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. West Ham
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Elche
|5
|10
|6. Cádiz
|6
|10
|7. Granada
|5
|10
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Atletico Madrid
|4
|8
|10. Barcelona
|4
|7
|11. Sevilla
|4
|7
|12. Osasuna
|5
|7
|13. Valencia
|7
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3