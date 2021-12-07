Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ta İl Özel İdaresine ait resmi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Asma mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Asma mevkiinden Zonguldak’a dönen Isuzu marka 67 ABP 428 plakalı resmi araç, karşı yönden gelen 67 EF 928 plakalı Peugeot marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, resmi araçta bulunan Y.Y., S.Ç. ve otomobilde bulunan R.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Öte yandan, itfaiye ekipleri ise kazaya karışan otomobillere yangın riskine karşı müdahale etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazanın ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, hemen olay yerine giderek mesai arkadaşlarının durumunu öğrenmeye çalıştı.