Rejimin su ile ilgili kara propagandası ölçülen voltajla ortaya çıktı

Rejimin kontrolündeki Suriye'nin Haseke ve Tel Tamir bölgesinin içme suyunu karşılayan kuyular, Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Resulayn kenti kırsalında yer alıyor. Allouk Su Tesisi çevresinde yer alan 30 kuyudan 18'i aktif bir şekilde çalışırken 12 tanesi ise arızalı olduğu için çalışmıyor. Kuyulardan çıkarılan su, Allouk Su Tesisinde arıtıldıktan sonra 12 pompayla rejime ait bölgeye gönderiliyor. Bu pompaların da 3 tanesi arızalı olduğu için sadece 9 pompa kullanılabiliyor. Türkiye'nin Rusya ile görüşmesi sonucu rejime ait bölgeden gelen mühendisler, pompaların bakım ve onarımını yapmaya çalışıyor.

Rejim su üzerinden kara propaganda yapıyor

Tamamı rejim bölgesine giden suyun pompalanmasında kullanılan elektrik ise yine rejimin kontrolündeki Şenyurt yani Derbesiye'de bulunan Tişrin Barajından geliyor. Rejim, su terfi istasyonuna gelen elektriğin voltajını düşürdüğü için Haseke ve Tel Tamir'e yeteri kadar su gitmiyor. Suyun az gitmesini propaganda malzemesi yapan rejim, Türkiye'nin bilerek suyu kestiğini iddia ediyor.

Göstergeler rejimin yalanını ortaya çıkarttı

Pompaların yeterli kapasitede çalışması için en az 380 kilovat enerji gerekiyor. Rejim ise tesise en yüksek 330 kilovat enerji veriyor. Göstergelerde de açık bir şekilde belli olan düşük voltaj, rejimin yalanını da ortaya çıkarttı.

Rejimin mühendisleri de onayladı

Rejim için çalışan ve Allouk Su Tesisindeki arızaları gidermekle görevli olan mühendisler, sorunun Türkiye'den kaynaklanmadığını söyledi. Tesise yeteri kadar enerji verilmediği için pompaların çalışmadığını söyleyen mühendisler, sorunun çözümü için gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Rejim ve PKK/YPG terör örgütü enerjiyi kesmek için her yolu deniyor

Enerji kesintisi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan halkı da olumsuz etkiliyor. Rejim ve PKK/YPG terör örgütü, Barış Pınarı Harekatı bölgesine gelen enerjiyi sürekli kesiyor. Daha önce hatlarda oluşan hasar da giderilmediği için elektrik verilen günlerde bile insanlar yeteri kadar faydalanamıyor. Bu da hem pompalarla sulama yapan çiftçiyi hem de şehirde yaşayan insanları olumsuz etkiliyor. Kızılhaç aracılığıyla rejime ait bölgeden Barış Pınarı Harekatı bölgesine gelen enerji nakil hattını onaracağı yönünde çalışma yapacağını söyleyen Rusya'nın da herhangi bir çalışma yapmadığı belirtildi. Rusya, rejim bölgesindeki hatları onardığı takdirde Türkiye'nin de Barış Pınarı Harekat bölgesinde çalışma yapacağı öğrenildi.