Refüjü aşıp karşı şeride daldı, iki araca çarparak durabildi
Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçen otomobil, seyir halindeki iki araca çarptı.
Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçen otomobil, seyir halindeki iki araca çarptı.
Kaza, dün akşam 20.30 sıralarında Metin Kasapoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur D. idaresindeki 09 AB 050 plakalı otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi’nde seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil, karşı yolda seyir halindeki Pınar M.’nin kullandığı 07 TSB 46 plakalı otomobile, ardından Recep A.’nın kullandığı 07 BEB 78 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpma sonucunda 07 BEB 78 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kadın yolcuyu ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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