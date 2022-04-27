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Ramazan bayramında 110 bin trafik ekibi/ timi, 208 bin 900 personel görev yapacak!

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri alacak. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi/ timi, 208 bin 900 personel görev yapacak.

Asayiş 27.04.2022, 14:28 27.04.2022, 17:00
Ramazan bayramında 110 bin trafik ekibi/ timi, 208 bin 900 personel görev yapacak!

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 İl Valiliğine “2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramında alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan’a başlayacak ve 9 Mayıs’a kadar sürecek.

Bayram tedbirleri dahilinde polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak.

Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcıları da denetimde olacak

Bayram süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcıları ve Daire Başkanları, il/ilçe emniyet/jandarma müdür ve komutanları sahada olacak. Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergahlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca; 30 Polis Başmüfettişi, 4 Jandarma Başmüfettiş / Müfettişi, 22 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 56 müfettiş görevlendirildi.

Hız denetimleri ve havadan denetimler artırılacak

Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimleri artırılacak. Özellikle yerleşim yerlerinde ve kavşaklarda kurulu bulunan KGYS’lere ait kameralar kullanılarak cep telefonu, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlalleri tespit edilecek.

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında “görünür” olmaları sağlanacak.

Kazaların yoğunlaştığı bölgelerde sürücüler üzerinde denetim hissinin artırılması amacıyla güzergah üzerine yerleştirilen “Maket/Model Trafik Ekip Aracı” uygulamasına devam edilecek. Helikopterler, drone ve İHA türü hava taşıtlarıyla havadan yapılan trafik denetimleri, bayram süresince artırılacak. Bu denetimler polis/ jandarma birimlerince karma ekipler aracılığıyla sorumluluk alanı gözetilmeksizin tüm ili kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Araç giriş çıkışlarına sınırlama

Terminal ve izin verilen yerler dışında otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Otobüslerde, sivil personellerle denetimlere bu bayram da devam edilecek. Denetimlerde 05.00 - 07.00 saatleri arasında seyahat halinde olan şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller yapılacak ve uykusuzluk ya da yorgunluk belirtisi gösteren sürücülerin araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

Tarım araçlarının, ağır tonajlı taşıtların uygunsuz olarak ve trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının, 24.00-06.00 saatlerinde şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kara yolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmeleri engellenecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilecek. Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların takograf ihlalleri, sigorta ve muayene kontrolleri titizlikle yapılacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri sıklaştırılacak

Gerek bireysel gerekse restoran ve market gibi işletmelerin, müşterilerine kuryeler aracılığıyla hizmetlerini arttırmalarına bağlı olarak motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafikte daha fazla yer aldığı noktalarda denetim yapılacak. Kontrollerde, motosiklet sürücülerinin şerit ve ışık ihlali, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanımı gibi kural ihlalleri ile tescil plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullanıp kullanmadıkları denetlenecek.

Modifiye edilmiş araçlar ile uygunsuz egzoz ve ışık donanımları bulunan araçlara yönelik asayiş ekipleriyle birlikte denetim yapılacak ve tespit edilen araçlar trafikten men edilerek muayeneye sevk edilecek. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere ağırlık verilecek.

Denetimlerde yüz yüze iletişim

Denetimler süresince vatandaşlar ile yüz yüze iletişim kurularak hız sınırlarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, şerit ve takip kurallarına riayet etmeleri ile birlikte seyahat üresince konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek seyahat etmeleri konularında bilgilendirmeler yapılacak.

"Bayramınız kemerli olsun"

İçişleri Bakanlığı ayrıca trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içi emniyet kemeri önemini “Bayramınız Kemerli Olsun” Trafikte Her Yıl Daha İyiye”, “Kemerim Hep Aklımda”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”, “Yol Ver Hayata” ve “Bir Hareketine Bakar Hayat” mottoları ile dikkat çekecek. Mottoların yazılı olduğu billboardlar asılacak, sosyal medya ve basın yayın organlarından faydalanılacak.

#İçişleri Bakanlığı #ramazan bayramı
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