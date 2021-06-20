PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Bolu’da PTT şubesinden 170 bin lira çaldıktan sonra yakalanan güvenlik görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan PTT Gölyüzü şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar, hırsızlık şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğu belirlendi. PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen Usame I., çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.