PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

Samsun’da PTT’ye ait minibüsün ana yolda halatla otomobil çekmesi şaşkınlığa yol açtı.

Olay, Samsun’da geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle çalışmadığı tahmin edilen 55 NF 455 plakalı otomobil, 06 CAR 413 plakalı PTT’ye ait minibüs tarafından çekildi. Trafiğin işlek olduğu saatte PTT’ye ait minibüs tarafından halat ile otomobilin çekilmesi, aynı güzergahta seyahat eden başka yolcular tarafından kayıt altına alındı.

Canik ilçesi tarafına giden araçlar, belirli bir süre trafiği tehlikeye soktu.