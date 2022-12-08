Portekiz’de sel: 1 ölü

Portekiz’in başkenti Lizbon başta olmak üzere bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz’in başkenti Lizbon başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış, seli beraberinde getirdi. Lizbon’da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Bazı binalarda, tren istasyonlarında, bir tiyatro binasında, bir hastanede ve havaalanında su baskınları meydana geldi. Portekiz Sivil Koruma Kurumu yetkilisi Andre Fernandes düzenlediği basın toplantısında, Lizbon yakınlarındaki Alges’te bodrum katta yaşayan 55 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşinin ise kurtarıldığını duyurdu. Fernandes, "Bu şiddetli yağış dönemlerinde halkı evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz” dedi.

Kırmızı alarm verildi

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), Lizbon’un yanı sıra komşu Santarem ve Algarve bölgesi için Cuma gününe kadar sürmesi beklenen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle "kırmızı" alarm yayımladı.