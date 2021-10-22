Polonya’da şiddetli fırtına: 4 ölü, 18 yaralı

Polonya’da şiddetli fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Polonya’da dün akşam yaşanan şiddetli fırtına, ülkenin batısında ve merkez bölgesinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Yetkililer, evlerin ve ağaçların zarar gördüğü fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtfaiye servisi, 10 bin yıkıcı kazanın yaşandığını ve 930 yapının zarar gördüğünü bildirdi. En çok hasar ülkenin batı bölgesindeki Lubuskie ve Lodzkie’nin merkezinde kaydedildi. Wroclaw polisi, ağacın hareket halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni fırtına uyarısı yapıldı

Polonya Meteoroloji Ofisi, bu akşam için yeni fırtına uyarısında bulunarak, ülkenin kuzey bölgelerinde de kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.