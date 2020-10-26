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Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

AKSARAY’DA ALKOLDEN EHLİYETİ ALINAN VE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.

Asayiş 26.10.2020, 01:13
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Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Aksaray’da alkolden ehliyeti alınan ve alkollü araç kullanırken polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Minarecik Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 BS 037 plakalı Opel marka otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. 15 dakika süren kovalamaca sonucu kaçan sürücü İsmail B. (35) caddeden sokağa döndüğü sırada polis ekibinin yolu kesmesi sonucu yakalandı. Sürücünün yapılan sorgusunda geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilirken, yapılan alkol testinde 113 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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