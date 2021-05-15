Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü çıkmaz sokakta yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız otomobilin sürücüsü, şehrin ana caddeleri ve ara sokaklarda dakikalarca süren kovalamacanın ardından siteler arasındaki çıkmaz bir yola girince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu sürücü ile araçta bulunan 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde polis ekipleri, yolda drift yapan plakasız bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracının farlarını da kapatarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü otomobil, dakikalarca süren kovalamaca sırasında ters istikamete girerek trafiği tehlikeye düşürdü. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından da istifade edilerek takip edilen otomobilin Bahçelievler Mahallesinde çıkmaz sokağa girmesi üzerine kovalamaca sona erdi. Kaçarken park halindeki başka bir araca da zarar veren sürücü ve araçtaki 2 kişi, araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak başlayan kovalamacanın ardından aracın sürücüsü M.B. ile 2 arkadaşı polisler tarafından Müftü Mahallesinde ara sokaklarda yakalandı. Sağ ön lastiğinin patladığı tespit edilen otomobil içerisinde yapılan olay yeri incelemesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve 2 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan yaptırım uygulanırken, trafik ve adli yönden de işlem başlatıldı.

Sürücü belgesi olmadığı belirlenen sürücü M.B.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin "dur" ihtarıma uymamak, plakasız ve trafikten men edilen, sigorta ve muayenesi olmayan aracı kullanmak, drift yapmak gibi suçların da arasında olduğu farklı maddelerden işlem yapıldı.