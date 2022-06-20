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Polislere ateş açan uyuşturucu tacirleriyle film gibi kovalamaca

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin, kaçarken araçlara çarptıkları ve uyuşturucu maddeleri attıkları anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 20.06.2022, 12:29
Polislere ateş açan uyuşturucu tacirleriyle film gibi kovalamaca

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin, kaçarken araçlara çarptıkları ve uyuşturucu maddeleri attıkları anlar kameralara yansıdı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Karakol Amirliği ortak operasyonunda, İzmir’den geldiği tespit edilen bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu belirlendi. Şüpheli araç durdurulmak istendiği sırada, şüpheli şahıslar polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 840 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca bulundu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., A.D., Ş.D. ve M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların ekiplerden kaçmak için ara sokaklarda yaptıkları hız, başka otomobile çarpma ve hapları atma görüntüleri çevredeki kameralara yansıdı.

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