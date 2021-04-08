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Polislerden minik Serdar’a doğum günü sürprizi

Esenyurt ilçesindeki Yunus Timleri, 5 yaşına giren polis sevdalısı çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ekipler, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti.

Asayiş 08.04.2021, 09:31
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Polislerden minik Serdar’a doğum günü sürprizi

Esenyurt ilçesindeki Yunus Timleri, 5 yaşına giren polis sevdalısı çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ekipler, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti.

Esenyurt’ta yaşayan bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timlerini ziyaret ederek polisleri çok seven 5 yaşına girecek oğlu Serdar’ın doğum günü için sürpriz yapılmasını istedi. Adı açıklanmayan babanın ricasını kırmayan Motosikletli Yunus Timleri, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti, Covid-19 nedeniyle içeri girmeden kapıda kutlama yaptı. Polis sevdalısı minik Serdar sürpriz doğum günü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, kendisi için getirilen polis logolu oyuncak arabayı alarak sevindi.

Ayaküstü yapılan kutlamanın ardından polisler ailenin evinden ayrıldı.
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