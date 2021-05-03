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Polisler aracı yanmaktan kurtardı

Samsun’da 23 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil seyir halindeyken yangın çıkınca olay yerinden geçen polisler yangın söndürme tüpü ile müdahale edip aracı yanmaktan kurtardı.

Asayiş 03.05.2021, 14:44
Polisler aracı yanmaktan kurtardı

Samsun’da 23 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil seyir halindeyken yangın çıkınca olay yerinden geçen polisler yangın söndürme tüpü ile müdahale edip aracı yanmaktan kurtardı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Mert Semiz idaresindeki 55 E 1998 plakalı otomobil ile Samsun merkeze diş tedavisi için diş randevusuna giderken aracın motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından duman çıktığını fark eden Mert Semiz otomobili yol kenarına çekip yardım istedi. Bu sırada aracın yandığını fark eden yoldan geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile motosikletli Yunus polisleri yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek otomobili tamamen yanmaktan kurtardı. Yangın itfaiyeye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Polislerin aracın yanmaktan kurtardığını söyleyen Mert Semiz, "Araçtan duman çıkınca yol kenarına çekip yardım istedim. Oradan geçen polisler müdahale ederek aracını yanmaktan kurtardılar" dedi.
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