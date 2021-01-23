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Polisin kumar baskınında ceza yağdı
Antalya’da polis tarafından yapılan kumar baskınında 16 kişiye kişiye toplamda 51 bin lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş 23.01.2021, 16:12
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Antalya’da polis tarafından yapılan kumar baskınında 16 kişiye kişiye toplamda 51 bin lira idari para cezası uygulandı.Manavgat ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2 adet masada kumar oynandığı, masalarda oyun kartları, okey taşları ve 680 TL nakit para olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 6 bin 680 TL, 11 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 44 bin 550 TL olmak üzere toplamda 51 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.