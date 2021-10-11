Son Dakika
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii’nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti"
Polisin durdurduğu araçtan 8 el yapımı tabanca çıktı
Rize’de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 8 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
Asayiş 11.10.2021, 19:09
Rize’de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 8 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 8 adet el yapımı olduğu tespit edilen silah bulundu. Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.