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Polisin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı

Sivas’ta araba içerisinde sara nöbeti geçiren bir vatandaş, polis memurunun dikkati sayesinde kurtarıldı.

Asayiş 15.10.2021, 15:32
Polisin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı

Sivas’ta araba içerisinde sara nöbeti geçiren bir vatandaş, polis memurunun dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay geçtiğimiz gün tarihi valilik binası önünde meydana geldi. Bina önünde duran bir otomobilde bir vatandaş sara krizi geçirdi. Olay sırasında orada bulunan Polis Memuru Rıfat Öztürk vatandaşı fark ederek hemen yanına koştu. Polis memuru ilk müdahalenin ardından 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kriz geçiren vatandaşı Numune Hastanesine kaldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis Memuru Rıfat Öztürk’ün dikkati vatandaşın hayatını kurtardı.

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