Polisin dikkati, itfaiyenin erken müdahalesi ormanlık alanı kül olmaktan kurtardı

Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Polisin ihbarı, itfaiyenin erken müdahalesi ormanlık alanın tamamen yanmasını önledi.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 55. Sokakta bulunan orman alanda akşam saatlerinde yangın bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını tesadüfen bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri fark etti.

Polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında Çorum Belediyesinin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı sanayi müfrezesinin ilk müdahalesi etkili oldu.

Yangınla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.