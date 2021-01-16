Son Dakika
Polis ve infaz koruma memuru 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Uçar kanser nedeniyle hayatını kaybederken, ağabeyi infaz koruma memuru Veysel Uçar ise kardeşinin vefatından 1 saat sonra korona virüsten hayatını kaybetti.
Asayiş 16.01.2021, 19:30
6
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Uçar kanser nedeniyle hayatını kaybederken, ağabeyi infaz koruma memuru Veysel Uçar ise kardeşinin vefatından 1 saat sonra korona virüsten hayatını kaybetti.Kadirli ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Uçar, akciğer kanserinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Adana’da bugün hayatını kaybetti. Abdurrahman Uçar’ın hayatını kaybetmesinin ardından acılı ailesi bir kez daha sarsıldı. Polis memuru Uçar’ın hayatını kaybetmesinden 1 saat sonra Osmaniye Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan ağabeyi Veysel Uçar yakalandığı Covid-19’dan dolayı tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aslen Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden olan iki kardeş aynı gün Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
2°
light rain and snow
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. West Ham
|18
|29
|9. Aston Villa
|15
|26
|10. Chelsea
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü