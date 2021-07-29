banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Polis memuru olay sonrasında gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 29.07.2021, 18:23
Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu
banner502

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Polis memuru olay sonrasında gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi 1021 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne görev yapan polis memuru M.T., daha öncesinde aralarında husumet bulunan kayınbiraderi B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında polis memuru M.T., tabanca ile kayınbiraderi B.S.’ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yerde kalan B.S., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli M.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501