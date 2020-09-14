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Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele geçirdi

ADANA’DA POLİSİN BİR HAFTA BOYUNCA YAPTIĞI UYGULAMADA RUHSATSIZ 20 TABANCA, KALAŞNİKOF, 21 AV TÜFEĞİ, BUNLARA AİT 96 MERMİ VE 115 KARTUŞ, 5 KURU SIKI TABANCA, 5 KESİCİ ALET ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 14.09.2020, 09:50
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Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele geçirdi

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi de yakaladı.

6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, aranan şahısların yanı sıra kalaşnikof marka uzun namlulu silah, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 adet kesici alet, bir adet çalıntı otomobil, 14 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 15 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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