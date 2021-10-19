banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Piyasaların gündeminde neler var?
Piyasaların gündeminde neler var?
İngiltere'den Squid Game uyarısı!
İngiltere'den Squid Game uyarısı!

Polatlı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 19.10.2021, 02:32
Polatlı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 00.39 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İnönüCaddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plaka ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmek istediği esnada A.K.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K., savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri A.K.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri kazaya karışan aracı yakalamak için çalışmalara başlarken, kazada ağır yaralanan A.K.’ nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2