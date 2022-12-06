Polatlı’da bir genç kadının yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir genç kadının yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, tutuklu şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlandığı belirtilen Tülay Güçevin’in (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.S.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli C.S.D. ifadesinde, “Olay günü beyaz marka aracımla, sevgilim olan Tülay Güçevin ile birlikte Haymana yolundaydık. Daha sonra aramızda çıkan tartışmadan dolayı Tülay arabadan inmek istedi. O an ikimiz de alkollüydük. Ben de kendisini tam hatırlamadığım bir yerde indirdim. Araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisini ezmedim. Aracın sol ön çamurluğundaki hasarın nasıl meydana geldiğini alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Aracım yere yakındır. Ben ezmiş olsam dahi aracın altına giremez. Bu cinayeti ben işlemedim” dedi.