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Polatlı’da 23 koyun telef oldu

Ankara’da otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. Otomobilde ise, maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 21.09.2021, 01:35
Polatlı’da 23 koyun telef oldu

Ankara’da otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. Otomobilde ise, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Polatlı-Konya 115 yolu 10. Kilometrede meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın sonucunda sürüden 23 koyun telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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