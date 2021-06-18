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Platonik aşık hakim karşısında

Platonik aşk duyduğu kadını silahla rehin aldı, şehri ayağa kaldıran platonik aşık hakim karşısında

Asayiş 18.06.2021, 10:37
Platonik aşık hakim karşısında

Sivas’ta platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük kadını silahla rehin alan kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas’ta Akdeğirmen Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, E.T. (29) platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük N.C’yi (39) silahla rehin almıştı. Çevreye ateş edip mahalleyi ayağa kaldıran E.T. ikna çabaları sonucu polise teslim oldu. Platonik aşık emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.
E.T’nin geçmişte rehin aldığı N.C’nin yanında işçi olarak çalıştığı, geçtiğimiz gün Otobüsle Elazığ isimden Sivas’a gelip, ticari taksi ile kadının evine gittiği öğrenildi. E.T. öylem öncesi evde bulunan N.C’nin 6 yaşındaki kız çocuğunu evden çıkartmıştı. Bir temizlik şirketi bulunduğu belirtilen N.C’nin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlığı olduğu öğrenildi.

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