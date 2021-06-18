banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Platonik aşık hakim karşısında

Sivas’ta platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük kadını silahla rehin alan kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 18.06.2021, 10:33
Platonik aşık hakim karşısında

Sivas’ta platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük kadını silahla rehin alan kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas’ta Akdeğirmen Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, E.T. (29) platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük N.C’yi (39) silahla rehin almıştı. Çevreye ateş edip mahalleyi ayağa kaldıran E.T. ikna çabaları sonucu polise teslim oldu. Platonik aşık emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.

E.T’nin geçmişte rehin aldığı N.C’nin yanında işçi olarak çalıştığı, geçtiğimiz gün Otobüsle Elazığ isimden Sivas’a gelip, ticari taksi ile kadının evine gittiği öğrenildi. E.T. öylem öncesi evde bulunan N.C’nin 6 yaşındaki kız çocuğunu evden çıkartmıştı. Bir temizlik şirketi bulunduğu belirtilen N.C’nin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlığı olduğu öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493