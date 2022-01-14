PKK renkleriyle süslenen mezarlıktaki renkli taşlar, tepkiler sonucu kaldırıldı

İstanbul’da bir mezarlıkta PKK terör örgütünü simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. Kabrin daha önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Z.A.’ya ait olduğu öğrenildi. Kabrin renkli taşlarla süslenmesi tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na yazı gönderilmesinin ardından renkli taşlar mezarlıktan kaldırıldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki Osmangazi Mezarlığı’nda bir kabir, iddiaya göre PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslenmişti. Yapılan araştırmalara göre kabrin Elazığ nüfusuna kayıtlı Z.A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.’nın 21 Aralık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenilmişti. Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanan Z.A’nın kabrine PKK’yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapılmıştı. Kabrin renkli taşlarla süslenmesi tepki topladı. Taşları kimin koyduğu henüz bilinmezken, gelen tepkiler üzerine İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına yazı gönderilmesinin ardından mezarlıktaki renkli taşlar kaldırılıp çöp kutusuna atıldı. Yerine beyaz renkli taşlar koyuldu.

Mezarlık görevlisi Veysel Demir, “Renkli taşları burada çalışan işçiler almış. Bana çiçek ek dediler ben de 40 tane çiçek ektim. Bugünde telefon ettiler mezarlığın bakımını yap diye” şeklinde konuştu.