PKK operasyonunda el yapımı bomba, bomba malzemesi ve silah ele geçirildi
ADANA’DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 3 EL YAPIMI PATLAYICI, BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE 3 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.
Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 3 el yapımı patlayıcı, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve 3 silah ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda; zanlıların HDP Gençlik Meclisi adı altında terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Harekatı) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve PKK/YPG terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, iş yeri kepenkleri üzerine, duvarlara, elektrik direklerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek örgüte sempati duyan şahısları eylem yapmak üzere sokaklara çekme amaçlı afiş yapıştırdıkları, bir marketin benzin dökülmesi sureti ile kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis, bu tespitlerin ardından şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak basılan 15 adreste 13 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 50 kartuş, bomba yapımında kullanılan malzeme ve dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.
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