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PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin böyle öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asayiş 17.05.2021, 22:25 18.05.2021, 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan üst düzey PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*PKK'nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.

*PKK’nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür.

*Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.

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