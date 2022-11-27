Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suç örgütünün Türkiye’ye yasa dışı yollardan getireceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon 640 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, uzun süredir yapılan teknik takip sonucu, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan suç örgütünün 26 Kasım günü Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Piyasa değeri 10 milyon 640 bin lira olarak değerlendirilen 86 bin 500 gram “Skunk” uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonda, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemi devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefona el konuldu.

Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikatına devam ettiği öğrenildi.