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Pes dedirten hırsızlık

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan caminin şadırvanındaki musluklar hırsızlar tarafından çalındı. Camiye geldiklerinde muslukların olmadığını gören belediye ekipleri ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Asayiş 28.10.2021, 13:37
Pes dedirten hırsızlık

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan caminin şadırvanındaki musluklar hırsızlar tarafından çalındı. Camiye geldiklerinde muslukların olmadığını gören belediye ekipleri ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Fuar Mustafa Pehlivan Cami’nin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz hırsızlar tarafından cami avlusunda bulunan şadırvanın 8 tane musluğu kırılarak çalındı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Muslukların yerinde olmadığını gören ekipler hemen kontrollerde bulundu. Muslukların kırılarak çalındığını tespit eden görevliler, hırsızların su tesisatına da zarar verdiklerini belirledi. Şadırvanın tadilatını yapan görevliler, hırsızların bulunmasını istiyor.

"Gece saatlerinde 8 tane çeşme kırılarak çalınmış"

Muslukları çalınan camiye yardım eli ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir belediyesi görevlileri çalınan muslukların yerine yenisini takarak, tesisatı tamir etti. Muslukların olmadığını görünce şaşkınlık yaşadığını söyleyen Uğur Doğan, "2 gün önce sabah saatlerinde camiye geldiğimizde şadırvanda bulunan 8 tane çeşmenin yerinde olmadığını gördük. Yaptığımız kontrollerde 8 tane çeşmenin çalındığını fark ettik. Gece saatlerinde bu çeşmeler kırılarak çalınmış. Biz şadırvanın tadilatını yaptık, çeşmenin iç döşemesini yaptık yani tekrardan bir tesisat çektik. Çeşmenin kırılması ile tesisatlara da zarar vermişler. Neyle kırdıklarını bilmiyoruz" dedi.

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