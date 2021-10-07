Pendik’ten İtalya’ya gidecek olan tırda 85,5 kilo eroin ele geçirdi

Pendik limanında gerçekleştirilen operasyonda, Pendik’ten İtalya’ya gidecek olan bir tırda şüphe üzerine yapılan aramada, tırın dorse kapıları içerisine gizlenmiş 255 paket halinde 85,5 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin dorsede arama yaptığı anlar ile uyuşturucu maddenin kapaklardan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüğünce İstanbul’da bir limana gelen tırlar uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda, Pendik’ten İtalya’ya gidecek olan yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada tırın dorsesinde şüpheli madde yoğunluğa rastlandı. Ve tır arama hangarına alındı. Arama hangarında yapılan kontrollere narkotik dedektör köpeği de dahil edildi.

Dedektör köpek blokların içerisinde gizlenmiş 255 paket eroin buldu

Dedektör köpeğin şüpheli yoğunluk tespit edilen tırın dorse kapılarına tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine tırın dorse kapıları bulundukları yerden sökülerek bloklara ayrıldı. Ayrılan blokların içerisinde gizlenmiş toplam 254 paket bulunduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde eroin olduğu belirlendi.

Toplam 85,5 kilo eroin ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda şüpheli tırın sağ dorse kapısına gizlenmiş 130 pakette 41 kilo, solda gizlenmiş 125 pakette 44,5 kilo olmak üzere toplam 85,5 kilo eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken uyuşturucu naklinde kullanan araca el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam ediyor.